В Госдуме предложили разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разработать меры ответственности для родителей детей, увлекающихся квадробингом, в том числе привлечение к административной и уголовной ответственности, а также лишение родительских прав.
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