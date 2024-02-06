Ведущий Кушанашвили заявил, что уважение россиян к Лере Кудрявцевой пошатнулось

Ведущий Отар Кушанашвили осудил свою коллегу, 52-летнюю Леру Кудрявцеву, за то, что на одном из телешоу она выплеснула стакан воды в лицо матери, бросившей своего новорожденного сына в общественном туалете.
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