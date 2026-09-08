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Тренируем мозг и речь: в Твери пройдёт тренинг «Метафора в речи»

Тренируем мозг и речь: в Твери пройдёт тренинг «Метафора в речи»

10 сентября в 17:00 в Михайловском зале Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена (Тверь, Тверской пр‑т, 5) в рамках программы «Серебряный возраст» пройдёт психологический тренинг «Метафора в речи».

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