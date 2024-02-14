Золушка превратилась в Золу и стала буффонадой

О чем спектакль Классический сюжет "Золушки" обогатился новыми персонажами. К традиционным героям добавились веселые елки и зайцы, вальяжный медведь, парочка охотников, деловая учительница немецкого и даже следователь.
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