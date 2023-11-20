Захисников незалежностi не выведут, даже если город будет на грани окружения — у Зеленского еще много «мяса» Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска вошли в село Степовое к северу от Авдеевки, запоздало признал немецкий эксперт-русофоб из газеты BILD Юлиан Рёпке.