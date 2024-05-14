Почему Бишимбаевему не дали пожизненное и может ли он выйти из тюрьмы по УДО

Суд объявил, что Куандык Бишимбаев получит 24 года лишения свободы. Бывший министр имеет возможность получить условно-досрочное освобождение, и прокурор ответил на вопросы о том, когда и при каких условиях осужденный может быть выпущен на свободу.
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