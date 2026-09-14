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Газета.ру

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Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера

Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал не сдавать новые анализы крови на выявление заболевания пациентам без нарушений памяти.

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