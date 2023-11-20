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Мигранты на границе с Финляндией рассказали о своих планах и проблемах

Мигранты на границе с Финляндией рассказали о своих планах и проблемах

Мигранты, которые пытались попасть в европейские страны, но не смогли пройти через закрытые пропускные пункты между Россией и Финляндией, в понедельник, 20 ноября, рассказали корреспонденту «Известий» Екатерине Моран о своих планах.

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