Мигранты на границе с Финляндией рассказали о своих планах и проблемах

Мигранты, которые пытались попасть в европейские страны, но не смогли пройти через закрытые пропускные пункты между Россией и Финляндией, в понедельник, 20 ноября, рассказали корреспонденту «Известий» Екатерине Моран о своих планах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии