На новогодних праздниках между Калугой и Москвой пустят дополнительные поезда

Центральная пригородная пассажирская компания объявила о запуске дополнительных поездов на новогодних праздникахЦентральная пригородная пассажирская компания заявила о запуске дополнительных поездов в период новогодних праздников.
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