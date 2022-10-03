У «Зенита» есть необычная мотивация на сезон. Такого успеха не добивался и «Спартак»

Игра с «Ростовом» (3:1 в пользу «Зенита») показала – можно быть хорошо готовым, можно использовать вратаря в защите, можно даже сравнять счёт.
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