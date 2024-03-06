Ещё 15 необычных фото, кое-что рассказывающих о нашей планете и не только о ней

Чернобыльская АЭС спустя 14 часов после катастрофы, затонувший Гераклион и прочие интересности.Синтезатор группы Daft Punk, сделанный на заказTiger-Stone — машина, которая за сутки может покрыть брусчаткой 300 квадратных метров поверхностиЧернобыльская АЭС спустя 14 часов после взрыва.
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