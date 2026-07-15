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MDA Space закрыла увеличенное размещение акций на сумму 819 миллионов долларов

MDA Space закрыла увеличенное размещение акций на сумму 819 миллионов долларов

Канадская технологическая компания MDA Space Ltd., крупный игрок в мировой аэрокосмической и оборонной промышленности, объявила о закрытии ранее анонсированного увеличенного публичного размещения своих обыкновенных акций в Канаде и США.

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