MDA Space закрыла увеличенное размещение акций на сумму 819 миллионов долларов

Канадская технологическая компания MDA Space Ltd., крупный игрок в мировой аэрокосмической и оборонной промышленности, объявила о закрытии ранее анонсированного увеличенного публичного размещения своих обыкновенных акций в Канаде и США.
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