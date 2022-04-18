Судзуки: Япония «поработает» с критиками антироссийских санкций на саммите G20

globallookpress.com/Indonesian Finance Ministry/XinHua Одна из целей японской стороны во время участия в министерской встрече «Большой двадцатки» – «проведение работы» со странами, которые не присоединились к санкционному давлению против России.
globallookpress.com/Indonesian Finance Ministry/XinHua Одна из целей японской стороны во время участия в министерской встрече «Большой двадцатки» – «проведение работы» со странами, которые не присоединились к санкционному давлению против России.
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