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ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке

ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке

На двухполосных загородных трассах, когда перед водителем размеренно движется старый грузовик или трактор, многие, игнорируя правила, начинают обгонять через сплошную линию, считая это допустимым, ведь такие машины относятся к категории тихоходного транспорта.

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