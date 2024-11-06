Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова: «Мы помогаем там, где можем помочь»

Она рассказала о работе с обращениями граждан, которые находятся в заключении Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в беседе с нашим изданием рассказала о работе с обращениями граждан, которые находятся в заключении.
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