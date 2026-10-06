Football Insider: Холанд выбрал «Барселону» при понижении «Сити»

Эрлинг Холанд предпочёл бы перейти в «Барселону», если «Манчестер Сити» переведут в низший дивизион за финансовые нарушения.
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