Бедствующий Панин внезапно захотел вернуться в Россию

Покрывший россиян и свою Родину матом актер готов вернуться домойАлексей Панин, который вот уже несколько лет проживает заграницей, не упускает возможности покритиковать свою Родину, а также бросить несколько камней в бывших соотечественников.
Покрывший россиян и свою Родину матом актер готов вернуться домойАлексей Панин, который вот уже несколько лет проживает заграницей, не упускает возможности покритиковать свою Родину, а также бросить несколько камней в бывших соотечественников.
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