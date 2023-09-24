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Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу King Of The Table в Дубае. Он представился как олимпийский чемпион

Воевода уступил 26-кратному чемпиону мира Джону Брзенку из США со счетом 2:4. Россиянин выступал на этом турнире с национальной символикой страны.

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