В Тюменской области предотвратили теракт

Зоя Копань

Не удивлюсь, если этот так называемый гражданин России корнями из Средней Азии, их тьма там работает, они ищут где зарплаты в России побольше и по-цыганскому радио переселяются в этот регион! Как много в нашей стране негодяев, готовых нагадить нашей стране за 30 сребников!