Теракт готовили по заданию запрещенного украинского формирования.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, сообщает 6 июля пресс-служба силового ведомства.
В Тюменской области предотвратили теракт
Комментарии
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Зоя Копань
Не удивлюсь, если этот так называемый гражданин России корнями из Средней Азии, их тьма там работает, они ищут где зарплаты в России побольше и по-цыганскому радио переселяются в этот регион! Как много в нашей стране негодяев, готовых нагадить нашей стране за 30 сребников!
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