Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче аэропорта «Домодедово» государству

В Арбитражном суде Московской области 14 мая состоятся слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», который с 2024 года владеет активами аэропорта «Домодедово».