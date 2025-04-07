Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче аэропорта «Домодедово» государству

В Арбитражном суде Московской области 14 мая состоятся слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», который с 2024 года владеет активами аэропорта «Домодедово».
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