Смешные мемы и картинки на День ВДВ

Искупайтесь в фонтанах юмора! Местами придется поломать голову. Фонтаны, кирпичи и арбузы стараются не выходить сегодня из дому: 2 августа российские воздушные десантники отмечают профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск.
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