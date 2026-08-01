Смешные мемы и картинки на День ВДВ

Искупайтесь в фонтанах юмора! Местами придется поломать голову. Фонтаны, кирпичи и арбузы стараются не выходить сегодня из дому: 2 августа российские воздушные десантники отмечают профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск.