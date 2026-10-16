Лео Канделаки выпустил песню «Если бы я знал» — о любви и поиске своего дома. По словам артиста, в основе композиции — история инопланетянина, который чувствовал себя чужим, пока не встретил человека, способного его понять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым