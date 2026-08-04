Не стоит откладывать на потом: как защитить детей от кибермошенников

Чтобы защитить ребенка от телефонных мошенников, родителям необходимо предпринять ряд мер. В частности, заблокировать звонки с неизвестных номеров и запретить на всех гаджетах несовершеннолетнего установку приложений с подозрительных источников.
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