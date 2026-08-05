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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехкратный победитель конкурса данков НБА Мэк Маккланг близок к переходу в «Жирону»

Мэк Маккланг может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации инсайдера Чемы де Лукаса, трехкратный победитель конкурса по броскам сверху НБА находится на продвинутой стадии переговоров с «Жироной».

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