Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 15 апреля с 08.30 до 12.00 по следующим адресам: ⚡️⚡️⚡️ Пер.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 15 апреля с 08.30 до 12.00 по следующим адресам: ⚡️⚡️⚡️ Пер.