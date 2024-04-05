Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации В Юго-Восточном административном округе Москвы в настоящее время ведутся строительные и проектные работы по возведению 72 новых жилых зданий для участников программы реновации.
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