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Россия помоги, но не забывай - ты всё равно плохая

Россия помоги, но не забывай - ты всё равно плохая

Странный подход у США. Хотя, для штатов, это не странный подход, а обычная внешняя политика. Сначала обложить Россию санкциями вкупе с Европой, затем во всех своих «демократичных» СМИ верещать какая Россия плохая и обвинять во всех своих грехах, притом самим запрещать российские СМИ у себя, а потом делать призывы Россия должна помочь??? А почему именно Россия должна обеспечивать безопасность европейской энергетики? Почему у России должна болеть голова? Ведь сами штаты пяткой в грудь били, что мы обеспечим вам самую что ни на есть безопасность.

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Сергей Гре_в
Допрыгались, доскакались.. "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша ..."
Лариса Кирюхина (Данилова)
Всю жизнь Россия всем помогает .а нам все срут в карман.
Татьяна Бутова
Вот, поэтому, Лариса, никакой помощи быть не должно. Только деловые отношения. А мы еще помогаем, потом объясняемся, извиняемся, что мало помогаем, потом вылизываем з....цы всем, кто нас санкциями пугает, потом платим всяким организациям, где нас срамят.
Тамара Ашихмина
Давно стоило вникнуть в эту ситуацию с ,,зеленой,, энергетикой...
Владимир Минаков
Именно так - и ветряки, и солнечные панели-генераторы, ещё нужно сделать, где-то взяв электроэнергию. А ветряки стоят - то ветра нет, то лопасти обледенели. Да и мощности у них, по сравнению с постоянно действующими атомными или тепловыми электростанциями - мизер, а затраты по обслуживанию - солидные. А потом - куда девать отслужившие срок солнечные батареи? Они ведь после 10 лет почти не вырабатывают электричество...И сколько работы по монтажу, демонтажу таких панелей, а вырабатывают всего 100...300 Ватт мощности...Миллион муравьёв автокран не заменят ( как и 10 тысяч мышей - слона)...
Петр Петрович
Прогнутся наши пидоры у власти. Ни гордости, ни уважения к себе и своему народу. Один словесный понос. Что Путин сделал и делает для спасения русских? Да ему наплевать на это. Гибнут русские дети на Донбассе. Война уже длится 8 лет, а Путин ничего не предпринимает, только одни слова-" дёрнитесь...." Да они уже 8 лет дёргаются похищают русских и посылают Россию и русских нахер, а власть сопли жуёт. Когда " слуги народа" спасать русских будете? Путин продался богатеньким буратинам и поддерживает бандеро-фашистский режим в их угоду.
Vladimir Lioubimcev
Абсолютно С ВАМИ СОГЛАСЕН!!
юрий томилин
Вот интересно. Трое написали про то, что Путин ну образно сказать так, чтобы без мата, плохой. Товарищи... вы все трое кто это сказал и поддержал, вы на диванах бока еще не все отлежали? Нет? Тогда вот интересно . Дать вам каждому. не по стране, нет.... вы их в миг по миру пустите. Дать вам предприятия. ну численностью так человек по 200. 500 для вас перебор. Интересно вы через пару лет с этим предприятием что то толковое сделаете? Ну уверен на 10000000 процентов что ни один из писак это предприятие даже через год в прибыль не выведет, а вы на Путина орете. Ну как не стыдно. Вы сами просто мерзость никчемная. Такой огромной страной в кругу лучших "друзей", которых врагу не пожелаешь, наш президент смог и армию поднять и носы всем подтереть, а вы на него бочку катите. Нельзя так. В зеркало смотрите, когда хочется на кого то наехать. Там все ответы на все вопросы.
Vladimir Lioubimcev
КАКОГО ХРЕНА Россия должна кому-то и что-то обеспечивать?!! А кто России что-либо обеспечит, помимо САНКЦИЙ?
Игорь Тихонов
Абсолютно так!
Игорь Тихонов
Тупые они, европейцы эти.. Не интересуются разработками в СССР! Еще в 70-е годы два советских изобретателя - братья А. и Б. Стругацкие, открыли принцип действия хроноквантового двигателя, который производит энергию в виде протоматерии (неквантовой основы всех полей и материй), а затем преобразует ее в обычную электроэнергию.
Олег Ноткин
Замерзни в лед усраина!!
Сергей Тычкин
Сейчас начнутся дополнительные поставки российского газа и угля в Европу! Опять сраная интернациональная российская солидарность сработает - люди, дети , старики в Европе замерзают! И над хохлами сжалятся - начнут газом снабжать по низким ценам.... Что здесь рассуждать, когда из России только в этом году вывезено 54 миллиарда долларов за рубеж ! Значит там , на Западе, проживают состоятельные граждане России, которые нуждаются в российском газе больше чем , граждане страны проживающие в Российской федерации. Они могут углем, дровами, мазутно - соляровыми отходами отапливаться - какая тут "зеленая энергетика"! Смешно становится, когда Путин начинает говорить о "зеленой энергетике" в Росии....
Любовь Конина
Что с них взять- думают другим местом.
Ирина
Такие мы русские добрые,,всем помогаем,чем можем!!! Вот только никто это не ценит,считают,что эта помощь в порядке вещей!!!Не все ведь поганцы и в штатах и в Европе!!! Гуманные мы русские,такими и останемся!!! По себе знаю!!!
Yury Shlyapnikov
Помогать надо, но деньги вперёд. И не частями, а сразу!

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