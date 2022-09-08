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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Рецепты вкусной картофельной запеканки с фаршем в духовке

Как приготовить картофельную запеканку с фаршем в духовке — пошаговые рецепты картофельной запеканки Запеканочки из картофеля легко приготовить как на глубоком противне и потом разрезать на части, так и в индивидуальных порционных горшочках.

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