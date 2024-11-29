Поздравляем нашу любимую доченьку, мамочку, сестрёнку, тётю Ткаченко Татьяну Николаевну с днём рождения! 🎉 Желаем тебе крепкого здоровья, удачи во всём 🎂, всего-всего самого хорошего! Твоя семья!!!.
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Поздравляем нашу любимую доченьку, мамочку, сестрёнку, тётю Ткаченко Татьяну Николаевну с днём рождения! 🎉 Желаем тебе крепкого здоровья, удачи во всём 🎂, всего-всего самого хорошего! Твоя семья!!!.