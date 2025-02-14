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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека отыграл два матчбола и впервые вышел в полуфинал ATP

Фонсека отыграл два матчбола и впервые вышел в полуфинал ATP

В Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обыграл Мариано Навоне – 3:6, 6:4, 7:5. В третьем сете Фонсека уступал 3:5 и 15:40 на подаче.

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