Президент Байден: политическим страстям в США «пора утихнуть»

Сергей Дмитриев

Это покушение - индикатор общей и дипломатической культуры в США. Сам Байден разбрасывает оскорбительные обзывалки по всем азимутам. Пора бы уже назвать лучших президентов США после Рузвельта. Мне нравится Никсон, после него остались впечатляющие подвижки, которые и сейчас в работе.