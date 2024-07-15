Политическим страстям в Соединенных Штатах «пора утихнуть». Соответствующее заявление в ходе специального обращения к нации сделал американский президент Джо Байден, информирует РИА Новости.
Президент Байден: политическим страстям в США «пора утихнуть»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Это покушение - индикатор общей и дипломатической культуры в США. Сам Байден разбрасывает оскорбительные обзывалки по всем азимутам. Пора бы уже назвать лучших президентов США после Рузвельта. Мне нравится Никсон, после него остались впечатляющие подвижки, которые и сейчас в работе.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Политические страсти только начинаются! )) Теперь разворошили осиное гнездо, ждите гражданской войны!
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14 час.
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