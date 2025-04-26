Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала обузой для коллег. Высокопоставленные чиновники задумались о смене власти ради улучшения отношений с Востоком и Западом, сообщило издание Die Weltwoche.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии