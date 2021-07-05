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Массовый взрыв фейерверков на американском пляже попал на видео

Массовый взрыв фейерверков на американском пляже попал на видео

Происшествия 06 июля 2021, 00:31 | Автор: Лена Салют готовился к вечернему празднованию Дня независимости, но что-то пошло не так.

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