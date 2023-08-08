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Украинскую телеведущую объявили в розыск

Украинскую телеведущую объявили в розыск

МВД объявило в розыск телеведущую Соколову с Украины из-за русофобских заявлений МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после её русофобских заявлений.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Статья о Соколовой, а не о Соколовской.
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6 час.
алексей шакин
а это кто?
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6 час.
Любовь Ткаченко
МВД объявило в розыск телеведущую Соколову с Украины из-за русофобских заявлений. Соколова в России не была.
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6 час.

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