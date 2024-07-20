Ремонт на улице Заводской в Братске закончат 31 июля

Мэр Братска Сергей Серебренников недавно провел инспекцию ремонтных работ на улице Заводской. Эта улица имеет ключевое значение для района, так как здесь сосредоточены жилые многоквартирные дома и важные социальные объекты, включая два детских сада, лицей № 3 и школу № 39.
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