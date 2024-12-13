Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Диетолог Кабанов: шампанское увеличивает риск развития диабета и ожирения Шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января — традиция и радость для многих, однако этот напиток является самым вредным за новогодним столом, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
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