Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Диетолог Кабанов: шампанское увеличивает риск развития диабета и ожирения Шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января — традиция и радость для многих, однако этот напиток является самым вредным за новогодним столом, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.