Минтранс назначил виновных в ДТП с беспилотными машинами. Их будут оформлять в особом порядке

Минтранс доработал Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который уточняет, кто будет нести ответственность за аварию с автономными машинамиКак сообщает «Коммерсантъ», ведомство представило третью версию закона на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения».
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