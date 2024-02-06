Минтранс назначил виновных в ДТП с беспилотными машинами. Их будут оформлять в особом порядке

Минтранс доработал Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который уточняет, кто будет нести ответственность за аварию с автономными машинамиКак сообщает «Коммерсантъ», ведомство представило третью версию закона на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения».