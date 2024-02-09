Путин: Запад начал осознавать невозможность поражения России

И теперь США должны исправить свою ошибку на Украине Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что стратегическое поражение России на Украине невозможно, и это уже начали понимать страны Запада, сообщает РИА Новости.