И теперь США должны исправить свою ошибку на Украине Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что стратегическое поражение России на Украине невозможно, и это уже начали понимать страны Запада, сообщает РИА Новости.
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