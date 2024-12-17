Названы версии, как убийцы могли выследить начальника войск РХБЗ Кириллова

Стали известны новые подробности о подрыве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова в Москве. Следователи рассматривают три версии, как именно киллеры могли выслеживать свою жертву, пишет Telegram-канал Baza.
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