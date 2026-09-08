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Царьград

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МВД задержало шестерых за организацию азартных игр во Владимире

МВД задержало шестерых за организацию азартных игр во Владимире

Во Владимире задержаны шесть человек, включая организатора преступной группы, проводившей с июля 2023 года незаконные азартные игры.

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