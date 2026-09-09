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AntennaDaily

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Городской хулиган: новая Toyota Aqua GR Sport

Городской хулиган: новая Toyota Aqua GR Sport

Спортивный автомобиль не обязательно должен быть громким, низким и раздражающе быстрым. Иногда достаточно компактного кузова, правильной посадки, точного руля и ощущения, что машина действительно слушается водителя.

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