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Сумма сбережений туляков в банках превысила 292 миллиарда рублей

Сумма сбережений туляков в банках превысила 292 миллиарда рублей

На начало октября 2023 года жители Тульской области увеличили свои сбережения на банковских вкладах и счетах на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

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