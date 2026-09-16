В Курске студентки стали жертвами телефонных мошенников

Студентка потеряла более 840 тысяч рублей, перейдя по фишинговой ссылке и переведя деньги мошенникам после общения с ними в течение недели.
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