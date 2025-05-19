Россия присоединит Сумскую область. Переговоры грядут в октябре: INSIDER-T

Военные источники сообщают, что Москва возобновит переговоры с украинской стороной только в октябре. По информации высокопоставленного военного, российская армия обладает значительным преимуществом на фронте, передает Telegram-канал INSIDER-T.
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