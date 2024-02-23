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Роскомнадзор сообщил об утечке 500 миллионов записей граждан России в 2024 году

Роскомнадзор сообщил об утечке 500 миллионов записей граждан России в 2024 году

С начала года более 510 миллионов записей о гражданах России попали в сеть.Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил о том, что с начала года в сеть попало более 520 миллионов записей о гражданах России.

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