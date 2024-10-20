Самосвалы, которые реально вас удивят (видео)

Думаете, знаете о советских грузовиках все? А может быть, просто любите эти старые брутальные машины и с интересом впитываете любую новую информацию? Кем бы вы ни были, сегодняшнее видео точно вас удивит.
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