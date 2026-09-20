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Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Ледник Туэйтса в Антарктиде на снимке Sentinel-2, февраль 2026 года. Иллюстрация к исследованию более раннего периода / Copernicus Sentinel data (2026), обработка ESA Международная группа IMBIE объединила 42 независимые оценки изменения массы полярных ледяных щитов.

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