Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Ледник Туэйтса в Антарктиде на снимке Sentinel-2, февраль 2026 года. Иллюстрация к исследованию более раннего периода / Copernicus Sentinel data (2026), обработка ESA Международная группа IMBIE объединила 42 независимые оценки изменения массы полярных ледяных щитов.
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