Михаил Пиотровский стал послом международной премии мира

Церемония вручения премии пройдет 9 сентября на сцене Государственного академического Большого театра России Генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский был выбран послом Международной премии мира имени Льва Толстого.
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