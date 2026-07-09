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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» подписал Мингесу. Контракт с экс-защитником «Барсы» и «Сельты» – на 4 года

«Кристал Пэлас» объявил о подписании испанского защитника Оскара Мингесы. Футболист заключил четырехлетний контракт с английским клубом.

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