«Картина ясна»: Анну Asti уличили в обмане после слива интимных снимков

Артисты готовы на все, чтобы добавить себе популярности. Анна Asti © Belkin Alexey/globallookpress.comВ начале декабря общественность всколыхнуло появление обнаженных фото 34-летней Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Анна Asti.
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